России нечем перевооружать ЧФ. "Надо договариваться с Украиной" - глава комитета Госдумы

России нечем перевооружать Черноморский флот.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом в ходе «круглого стола» в Госдуме заявил председатель Комитета Госдумы по обороне (фракция КПРФ), Владимир Комоедов. В. Комоедов командовал Черноморским флотом ВМФ России в 1998—2002 годах.

«С перевооружением Черноморского флота идет задержка, наверное, общая – потому что нечем перевооружать», - сказал В.Комоедов.

При этом он скептически отозвался о заявленных планах поступления на ЧФ подводных лодок, заложенных на верфях Санкт-Петербурга.

«Заложить-то заложили. А она готова? И даже если бы она была готова, то там еще будут проблемы. Какие? Есть закон по ЧФ, который предусматривает не больше 100 кораблей и 25 тысяч человек», - сказал он.

Он напомнил, что для перевооружения Украина требует заключение дополнительного соглашения.

«Надо договариваться с Украиной, а дополнительных договоров – их вроде 18, не сделали и не довели до ума», - сказал он.

В.Комоедов сообщил, что последнее перевооружение, которое происходило на ЧФ РФ, было при его командовании.

«Тогда мы перевели с Балтийского флота «Самум» (ракетный корабль на воздушной подушке проекта 1239) и завели 24 штурмовика Су-24. Все – и больше ничего», - сказал он.

По его словам, Украина, блокирует на законодательном уровне возможность обновления флота, «выдвигает свои требования».

«Нужно дополнительное соглашение делать (с Украиной), а на это дополнительное соглашение нету ничего», резюмировал В.Комоедов.

Как сообщал УНИАН, Россия планирует построить шесть новейших подводных лодок для повышения боевой готовности Черноморского флота РФ.

17 августа в Санкт-Петербурге на ОАО «Адмиралтейские верфи» заложат третью новейшую подводную лодку проекта 636.3 «Старый Оскол» для Черноморского флота Российской Федерации.

Сейчас на «Адмиралтейских верфях» строится две подводных лодки такого класса для ЧФ РФ. Первая – «Новороссийск», строительство которой должно закончится в 2014 году, вторая «Ростов-на-Дону» - будет построена в 2015 году.

Справка УНИАН: 13 марта с. г. заместитель министра обороны России Анатолий Антонов сообщил, что переговоры по замене вооружений Черноморского флота России с руководством Украины продолжаются. 24 ноября 2011 года посол по особым поручениям МИД Украины, заместитель главы украинской части подкомиссии по вопросам функционирования ЧФ РФ и его пребывания на территории Украины Межгосударственной украинско-российской комиссии Виктор Семенов сообщил, что подготовка соглашения по модернизации вооружений Черноморского флота РФ находится на стадии завершения. В частности, он напомнил, что соглашения по флоту, подписанные в 1997 году, а именно - соглашение между Россией и Украиной о параметрах раздела Черноморского флота, только зафиксировали параметры его раздела, конкретизировав перечень военных кораблей, судов и самолетов, которые находятся в составе ЧФ РФ на территории Украины.

Эти же соглашения, добавил В.Семенов, не предусматривают механизм замены (ротации) вооружений Черноморского флота, базирующегося на украинской территории. По его словам, решение этого вопроса возможно только правовым путем - через подготовку двустороннего межгосударственного соглашения.

Посол отметил, что еще в 2000 году президенты Украины и России поручили подготовить соглашение о создании механизма замены вооружений ЧФ РФ. В.Семенов подчеркнул, что тогда же украинская сторона предложила свой вариант, из определяющих принципов которого можно было выделить две позиции: разрешительный характер замены со стороны Украины и принцип замены «тип на тип» и «класс на класс». В то же время, подчеркнул он, с этим не согласилась российская сторона и в таком состоянии вопрос пребывает и сегодня. Вместе с тем, по словам В.Семенова, учитывая харьковскую пролонгацию соглашений по флоту, подписанных в 1997 году, а также учитывая не только физический, но и моральный износ основных видов вооружения ЧФ, украинская сторона готова рассмотреть предложения России. 18 июня 2011 года в то время президент российской «Объединенной судостроительной корпорации» Роман Троценко сообщил, что планируется ввести в состав ЧФ РФ до 2020 года около 20 кораблей.

Согласно Харьковским соглашениям, подписанным в апреле 2010 года президентами Украины и России Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым, срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлен с 2017 года до 2042 года.