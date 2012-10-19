На показатель промпроизводства в сентябре повлияла ситуация в металлургии - эксперт

На динамику промышленного производства в сентябре текущего года повлияла негативная ситуация в ключевых отраслях экономики Украины и в частности, в металлургии.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщил аналитик «Эрсте Банка» Марьян Заблоцкий.

Он отметил, что по итогам января-сентября металлургическое производство снизилось на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом к концу года темпы падения в металлургии ускорятся.

«Украинские производители столкнулись с растущей конкуренцией на традиционных рынках сбыта на Ближнем Востоке. Сбыту стали также не способствует и политическая нестабильность в регионе. Валюта Ирана под давлением международных санкций за два последних месяца потеряла две третьих своей стоимости к доллару США. Экономика Сирии находится в свободном падении из-за гражданской войны», - говорит М.Заблоцкий.

Он отметил, что спад в промышленности часто предшествует спаду и в других отраслях, поэтому можно ожидать ухудшения состояния экономики. «В третьем и четвертом квартале реальный ВВП будет снижаться, соответственно формально экономика Украины окажется в рецессии», - говорит аналитик.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в сентябре 2012 года по сравнению с сентябрем прошлого года ускорился до 7%, в то время как в августе падение составило 4,7%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство в Украине выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

В Украине рост промпроизводства в сентябре 2011 года по сравнению с сентябрем 2010 года составил 6,4%, в январе-сентябре 2011 года против аналогичного периода 2010 года — 8,6%.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, рост промпроизводства в текущем году, по пессимистическим оценкам, составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.