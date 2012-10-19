Фирташ обещает вложить в четыре химпредприятия более 2 млрд долларов

Украинский бизнесмен и крупнейший акционер химических предприятий Украины Дмитрий Фирташ пообещал вложить 2,5-2,7 млрд долларов в развитие четырех химических предприятий – «Ривнеазот», «Стирол», Черкасский и Северодонецкий «Азот».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Д.Фирташа.

«В ближайшие четыре года в рамках программы развития нефтехимии мы должны вложить в предприятия 2,5-2,7 млрд долларов. Необходимо провести колоссальные реконструкции, закупить современное оборудование», – цитирует Д. Фирташа его пресс-служба.

По словам бизнесмена, только на Северодонецком «Азоте», базовом предприятии для внедрения нефтехимических технологий, необходимо будет заменить до 80% всего оборудования. Как сообщил Д.Фирташ, для создания полного цикла производства – от полуфабрикатов до конечного сырья – при Северодонецком «Азоте» в ближайшие месяцы будет создан специализированный научно-исследовательский институт. Его приоритетными задачами станет разработка перспективных направлений нефтехимического производства и организация производства конечных продуктов, проведение маркетинговых исследований. Численность сотрудников нового НИИ, как ожидается, составит 400 человек.

Как сообщал УНИАН, Д.Фирташ заявлял, что ближайшие 10 лет Украина имеет все шансы увеличить выпуск химической продукции в три раза.

В четверг, 18 октября, Д.Фирташ заявил, что Group DF В 2013 году инвестирует в свои предприятия азотной химии от 1 до 1,3 млрд гривен.