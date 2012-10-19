Смарт-Холдинг спустил на воду первый серийный полнокомплектный танкер

На Херсонском судостроительном заводе (ХСЗ, г. Херсон), входящем в состав судостроительного подразделения Смарт-Холдинга – Smart Maritime Group, состоялся торжественный спуск на воду танкера-продуктовоза проекта RST27.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, это первое из серии полнокомплектных судов, строящихся на заводе в рамках контракта с группой компаний SVL (Мальта), общей стоимостью – свыше 50 миллионов долларов.

«Судно предназначено для морской и смешанной («река-море») транспортировки сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина, без ограничения по температуре вспышки, с обеспечением перевозки груза с поддержанием температуры 60 °С», - сказано в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что при проектировании танкера учтены специальные требования нефтяных компаний, а также соблюдены дополнительные экологические ограничения класса Российского морского Регистра судоходства «ЭКО Проект» (ECO-S).

«Впервые за годы независимости в Украине построен и спущен на воду серийный полнокомплектный танкер», - сказано в сообщении со ссылкой на слова генерального директора Херсонского судостроительного завода Василия Федина.

«Полнокомплектное судостроение является стратегической целью для Smart Maritime. В ближайшей перспективе мы планируем закрепиться в нише среднетоннажного флота и максимально расширить географию нашего рынка», - цитирует пресс-служба компании руководителя Smart Maritime Group Александра Юркова.

Справка УНИАН. Контракт на строительство трех полнокомплектных танкеров «река-море» был подписан между ХСЗ и мальтийской компанией SVL в 2011 году. Первое судно проекта RST27 на заводе было заложено 21 октября 2011 года. Готовность второго и третьего судна серии в настоящее время составляет 64% и 59,3% соответственно. Выполнение контракта предполагается завершить в 2013 году.

Херсонский судостроительный завод основан в 1951 году.

За последние 7 лет на предприятии были построены и переданы заказчикам 36 судов, в числе которых суда снабжения буровых платформ – якореукладчики и рефрижераторные суда, речные танкера, железнодорожные паромы, полнокомплектные сухогрузные суда типа «Челси» и др.

Объем производства и услуг ХСЗ за 9 месяцев 2012 года составил 293 млн 473 тыс. грн, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель 2011 года. Портфель заказов обеспечивает загрузку предприятия до конца 2013 года.

Smart Maritime Group (SMG) – крупнейший судостроительный холдинг Украины. Основан в 2009 году для управления морехозяйственными активами Смарт-холдинга.

SMG объединяет два крупнейших судостроительных предприятия Украины – Черноморский судостроительный завод, специализирующийся на строительстве военных кораблей, и Херсонский судостроительный завод, специализирующийся на строительстве коммерческого флота.

«Смарт-холдинг» – инвестиционная группа с фокусом на вложениях в Украину, страны СНГ и Европы. Занимается развитием проектов в горно-металлургическом комплексе ("Метинвест"), в нефтегазовом секторе (Regal Petroleum), в производстве нерудных материалов ("Смарт-Нерудпром"), в судостроении (Smart Maritime Group), в агропереработке ("Верес"), осуществляет строительство глубоководного порта Очаков и управляет рядом предприятий в других отраслях экономики.

Основным бенефициаром "Смарт-холдинга" является Вадим Новинский.