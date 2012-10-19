Азаров нашел ответы кризису

Развитие внутреннего производства снизит зависимость Украины от внешних рынков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в Харькове ходе встречи со студенческой молодежью.

Он отметил, что кризис в странах Европы продолжается и в результате этого снижается спрос на экспортируемое украинское сырье.

По мнению Н.Азарова, единственным выходом из сложившейся ситуации есть развитие внутреннего производства. «Кризис, который начался в 2007 году и проявился в 2008 году, продолжается. И поэтому на этот кризис мы должны находить свои ответы. Каким образом мы можем дать ответ на эти неблагоприятные факторы? Ответ один: развитие нашего внутреннего производства», - сказал Н.Азаров.

По его мнению, развитие строительства способствует подъему украинской экономики. «Каждый миллиард, который мы вкладываем в строительство, инвестиционное, инновационное строительство, капитальное строительство, возвращает нам 750 миллионов сразу и продолжает возвращать по мере того, как объекты начинают работать, отметил он.

Н.Азаров подчеркнул, что основной доход экспорта приходится на экспорт металла и железной руды. Премьер отметил сокращение спроса на это украинское сырье. В то же время, по его мнению, для покрытия сокращения спроса на отечественный металл в Украине достаточно ежегодно строить по 40 мостов. «Если у нас трудно продать 4 миллиона стали на внешнем рынке, значит, нам необходимо найти применение этим 4 миллионам тонн на внутреннем рынке. Один только мост, который мы сейчас строим в Запорожье, требует более 100 тысяч тонн металла. Значит, достаточно 40 мостов в целом строить, чтобы покрыть полностью уменьшение спроса на наш металл на внешних рынках», - отметил Азаров.

По его словам, строительство объектов к Евро-2012 в 2010 году дало 5% роста украинской экономике. Н.Азаров подчеркнул, что правительство в первую очередь должно обратить внимание на развитие отрасли строительства.

Как сообщал УНИАН, в Украине спад промышленного производства в сентябре 2012 года по сравнению с сентябрем прошлого года ускорился до 7%, в то время как в августе падение составило 4,7%.

Справка УНИАН. В 2011 году промышленное производство в Украине выросло на 7,3% по сравнению с ростом на 11,2% в 2010 году.

В Украине рост промпроизводства в августе 2011 года по сравнению с августом 2010 года составил 9,6%, в январе-августе 2011 года против аналогичного периода 2010 года - 9,5%.

Согласно принятой в конце прошлого года Госпрограмме экономического и социального развития на 2012 год, рост промпроизводства в текущем году, по пессимистическим оценкам, составит около 4,5%, а по оптимистическому прогнозу - 8,3%.