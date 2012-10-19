Многофункциональный вертолет Ми-8МСБ сертифицирован для серийного производства.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и связей со СМИ Министерства обороны со ссылкой на директора Государственного научно-испытательного центра Вооруженных сил Украины генерал-майора Юрия Тишкова.

«Недавно завершились заключительные сертификационные испытания вертолета Ми-8МСБ. Машина успешно прошла сертификацию для серийного производства», – сказал он.

По словам Ю.Тишкова, испытания проходили в условиях высокогорья и высоких температур в самой знойной точке СНГ вблизи поселка Шаартуз в Таджикистане. Испытательная бригада Центра в составе двух летных экипажей и наземного персонала на протяжении трех недель исследовала предельные характеристики машины. Вертолет перегружали: он на одном двигателе работал на протяжении 30 минут на взлетном режиме и набирал высоту 5000 метров, рабочую температуру двигателя доводили до 148 градусов при максимально возможных 150, горные вертолетные площадки обустраивали на высотах 2500, 3300 и 4200 метров.

«Украинские испытатели работали на площадке Москвина в районе всемирно известных семитысячников Памира. Таким образом, мы продлили испытания в условиях высокогорья, которые начали в Крыму на горе Роман-Кош высотой 1545 метров в начале этого года», – сообщил Герой Украины, заслуженный летчик-испытатель СССР Ю.Тишков.

По его словам, программа испытаний выполнена полностью. Благодаря уникальным двигателям Запорожского ОАО “Мотор Сич” машина в очередной раз “удивила” своими летно-техническими характеристиками – некоторые из них даже лучше, чем у более мощного вертолета Ми-8МТ, сказал Ю.Тишков. В частности, была достигнута 20-процентная экономия топлива по сравнению с базовым вертолетом, Ми-8МТ набрал высоту динамического потолка 6300 метров.

А во время проведения нынешнего международного авиасалона “Авиасвит-XXI” под Киевом на Ми-8МСБ был поставлен новый мировой рекорд для этого типа вертолетов по набору высоты – 8200 метров, подчеркнул он.

Сейчас Ми-8МСБ в Запорожье готовится к показательным полетам в Объединенных Арабских Эмиратах.