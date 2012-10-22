На базе ЗТМК будет создано общество с ограниченной ответственностью

Кабинет Министров Украины принял решение о создании общества с ограниченной ответственностью на базе Казенного предприятия «Запорожский титано-магниевый комбинат» (ЗТМК).

Об этом говорится в постановлении Кабмина (№ 955) от 3 октября т. г., опубликованном на правительственном портале.

Согласно постановлению, в состав Общества включат ныне существующее государственное предприятие «Запорожский титано-магниевый комбинат». Доля государства в новообразованном предприятии составит 51%.

Основателем предприятия со стороны государства выступает Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ). Так же на ФГИУ возложено обязательство провести отбор негосударственных участников предприятия, обеспечить уставной капитал денежными средствами, которые будут направлены на погашение задолженности ЗТМК по выплате зарплаты, налогов, сборов и других срочных платежей.

Постановлением Кабмина в уставе Общества предусмотрен пункт о внесении негосударственными собственниками предприятия в уставной фонд дополнительных средств для технической модернизации предприятия в установленные сроки: 50% - в течение 10 дней со дня регистрации Общества; 25% - в течение 90 дней со дня регистрации; 25% - в течение 270 дней.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением №243 от 23 января 2012 г. одобрил передачу потенциальному инвестору 49% доли в ГП "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК).

Согласно документу, Фонд госимущества (ФГИ) после получения в свое управление целостного имущественного комплекса (ЦИК) ЗТМК должен предоставить правительству предложения о создании ООО "ЗТМК" с негосударственными участниками.

Государство получит в создаваемом обществе долю в размере не менее 51% его уставного капитала. Инвестор, в свою очередь, сделает свой вклад в создание и развитие общества только денежными средствами.

Справка УНИАН. ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Около 90% продукции предприятия, используемой преимущественно в космической отрасли, реализуется на внешних рынках. Проектная мощность предприятия составляет 11 тыс. тонн металлического губчатого титана в год.