Главой сектора Philips «Световые решения» в Украине назначен Мусаев

Главой сектора «Световые решения» компании Philips в Украине назначен Эльман Мусаев, сообщили УНИАН во внешнем пресс-офисе Philips.

На новой должности Мусаев будет отвечать за выведение на новый уровень сектора «Световые решения» Philips в Украине; укрепление позиций компании на экспортных рынках (с 2012 года украинский офис осуществляет продажи световых решений на рынках Кавказа, Южной и Средней Азии); развитие команды и укрепление отношений с партнерами.

Мусаев в Philips перешел с позиции Генерального менеджера компании «Саммит Моторз Украина» (официальный дилер Toyota). До этого работал на руководящих должностях в ряде международных компаний – DuPont, Maersk, Sony, Xerox. Эльман не новичок и на рынке освещения: в 2009-2011 гг. возглавлял компанию EMQ lighting solutions, предлагающую решения по освещению компаниям и частным лицам.

Мусаев отметил, что «В последние годы компания показала существенный рост на украинском рынке световых решений. В комбинации с широким портфолио инновационной энергосберегающей продукции, в том числе светодиодной, мы обладаем всеми возможностями для дальнейшего развития».

Справка УНИАН. Royal Philips Electronics – это международная компания, работающая в индустрии «здоровья и благополучия».

Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, компания сообщила, что в 2011 году объем продаж составил 22,6 млрд евро, а в представительствах компании работают 122 000 сотрудников в более чем в 100 странах.

Компания занимает лидирующие позиции в разработке оборудования для кардиологии, неотложной помощи и медицинского обслуживания на дому, в области энергоэффективных светотехнических решений и инновационных систем освещения, а также электробритв и средств личной гигиены, домашних и портативных систем развлечения, а также приборов и средств для ухода за полостью рта.

Эльман Мусаев родился 26 февраля 1970 года в Баку. В 1994 году окончил Киевский институт инженеров гражданской авиации. В 2009 получил степень MBA в Киево-Могилянской Бизнес Школе.

В 1993–1996 гг. – коммерческий представитель Xerox в регионе Закавказье;

В 1997–2006 гг. – менеджер по маркетингу и продажам Sony в Украине, Центральной Азии и Закавказье;

В 2006-2008 гг. – региональный коммерческий директор «Мерск Лайн»;

В 2009 г. – Директор компании «Дюпон Украина»;

2009 – 2011 Директор компании EMQ lighting solutions;

С июня 2011 года – генеральный директор «Саммит Моторз Украина».