Перегудов назначен гендиректором «Укрспецэкспорта» - источник

Генеральный директор Государственного концерна «Укроборонпром» Сергей Громов утвердил Дмитрия Перегудова в должности генерального директора Государственной компании «Укрспецэкспорт».

Об этом УНИАН сообщил источник в украинском оборонно-промышленном комплексе.

По данным источника, соответствующий приказ был подписан С.Громовым еще 16 октября. Вместе с тем на сайте ГК «Укрспецэкспорт» Д.Перегудов по-прежнему значится, как исполняющий обязанности гендиректора компании. (Должность и. о. гендиректора «Укрспецэкспорта» Д.Перегудов занимал с 3 июля 2012 года - УНИАН).

Как сообщал УНИАН, 8 февраля 2012 года Президент Украины Виктор Янукович своим указом назначил Д.Перегудова генеральным директором Государственного концерна «Укроборонпром». Другим указом В.Янукович уволил с должности генерального директора ГК «Укроборонпром» Дмитрия Саламатина и назначил его министром обороны Украины.

26 июня этого года Президент подписал указ о назначении генеральным директором «Укроборонпрома» Сергея Громова, ранее занимавшего должность исполнительного директора металлургического предприятия АО "Промет Стиил" (Болгария), входящего в горно-металлургический холдинг "Метинвест".