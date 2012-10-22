Украина сократила производство стали, однако сохранила 10-е место в мировом рейтинге

Производство стали в Украине в сентябре составило 2,708 млн тонн, что, несмотря на снижение на 8,3% к уровню сентября 2011 года, сохранило за страной десятое место в мировом рейтинге производителей стали, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По информации Ассоциации, за девять месяцев 2012 года производство стали в Украине сократилось до 25,124 млн тонн, что на 5,4% меньше объема производства за аналогичный период 2011 года.

Общий объем производства стали в мире в январе-сентябре 2012 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,6% до 1,149 млрд тонн.

В прошлом месяце объем мирового производства стали практически не изменился по сравнению с сентябрем прошлого года, составив 123,637 млн тонн.

По итогам девяти месяцев 2012 года крупнейшим мировым производителем стали с показателем 542,340 млн тонн (рост на 1,7% к периоду 2011 года) остался Китай. Вместе с ним в десятку крупнейших производителей вошли следующие страны: Япония (81,321 млн тонн за 9 месяцев, прирост 0,4% к соответственному периоду в 2011), США (68,154 млн тонн, + 5,3%), Индия (56,851 млн тонн, + 3,1%), Россия (53,777 млн тонн, + 4,3%), Южная Корея (52,160 млн тонн, + 3,0%), Германия (32,444 млн тонн, - 4,9%), Турция (27,153 млн тонн, + 8,4%), Бразилия (26,045 млн тонн, - 3,0%) и Украина (25,124 млн тонн, - 5,4%).