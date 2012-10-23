ЧСЗ закончил ремонт разведывательного корабля «Переяслав»

На Черноморском судостроительном заводе закончен комплексный ремонт малого разведывательного корабля «Переяслав» Военно-Морских Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе публичного акционерного общества «Черноморский судостроительный завод», сегодня «Переяслав» вышел с завода, и во время перехода к пункту постоянного базирования корабль пройдет ходовые испытания с проверкой винто - рулевого комплекса.

В ходе проведения комплексного ремонта «Переяслава» особое внимание было уделено ремонту подводной части корпуса, специального вооружения, навигационного оборудования, винто-рулевого комплекса и линии вала. Непосредственное участие в проведении ремонта палубных механизмов и покраске надводного корпуса принимал экипаж корабля. Ремонт не изменил график несения службы личным составом, занятия по боевой подготовке проходили согласно утвержденному учебному плану.

Начальник управления эксплуатации и судоремонта Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины капитан 1 ранга Михаил Токарь отметил, что представители завода полностью справились с поставленными задачами. По его словам, это «первая ласточка начала военного судоремонта на мощностях Черноморского судостроительного завода и в перспективе открываются новые возможности восстановления большинства кораблей отечественного флота».

В знак благодарности за проведенный ремонт экипаж корабля вручил черноморцам символичный подарок – фото МРЗК «Переяслав» с памятной надписью командира.

Как сообщал УНИАН, в мае текущего года был проведен тендер, по результатам которого 7 июня ПАО «Черноморский судостроительный завод» заключил договора с Командованием ВМС Вооруженных Сил Украины на проведение ремонтных работ четырех кораблей: малый разведывательный корабль «Переяслав», большой десантный корабль «Константин Ольшанский» , ракетный корвет «Приднипровье» и средний десантный корабль ВМС “Кировоград” . Согласно заключенным договорам, ремонт украинских военных кораблей должен быть осуществлен до конца 2012 года.

Справка УНИАН. ПАО «Черноморский судостроительный завод» - одна из крупнейших верфей Украины. 90,25% акций ЧСЗ принадлежит ПАО «Херсонский судостроительный завод», который в конце 2007 года приобрел этот пакет акций у ОАО «Судмашпром» (Николаев) на условиях согласованного с ФГИ Украины и Антимонопольным комитетом договора купли-продажи. Миноритарным акционером предприятия является государство.