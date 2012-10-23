Алчевский меткомбинат показал убыток в 550 млн грн

Одно из крупнейших металлургических предприятий Украины ПАО “Алчевский металлургический комбинат” (АМК), входящее в состав корпорации ИСД, показало чистый убыток в 550,115 млн грн по итогам января-сентября текущего года, по сравнению с прибылью в 581,556 млн грн за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщается в финансовом отчете АМК, опубликованном на сайте НКЦБФР.

Согласно отчету, чистый доход АМК за 9 месяцев т.г. составил 10 млрд 746 млн грн, что на 3 млрд 906 млн грн, или на 26,6% меньше, чем по итогам января-сентября прошлого года.

Как сообщал УНИАН, ПАО «Алчевский металлургический комбинат» за 9 месяцев 2012 года сократил производство проката на 9,1%, или на 252 тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом 2011 г. – до 2,516 млн тонн.

За этот же период Алчевский меткомбинат произвел 2,573 млн тонн чугуна, что на 28 тыс. тонн (на 1%) больше показателя за январь-сентябрь прошлого года.

К 1 октября 2012 г. металлургический комбинат произвел 3,88 млн тонн агломерата, что на 20 тыс. тонн (на 0,5%) больше, чем в январе-сентябре 2011 г

Справка УНИАН. ПАО «Алчевский металлургический комбинат» (Луганская обл.) занимает на украинском рынке монопольное положение по производству толстого нержавеющего листа, стали специального назначения и стальной дроби.

Алчевский меткомбинат за 2011 г. нарастил производство основных видов продукции на 19,3-36%.

АМК входит в состав корпорации ИСД. В декабре 2009 г. ИСД продала 50% плюс две акции своих металлургических активов группе российских инвесторов.