EastCoal ввела в эксплуатацию новый обогатительный завод на шахте им. Менжинского

Компания EastCoal Inc (Канада) завершила ввод в эксплуатацию нового обогатительного завода на шахте им. Менжинского (Луганская обл.).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, завод будет перерабатывать более 175 тыс. тонн отходов в месяц.

Так же в компании отметили, что продукцию завода планируют реализовывать на внутреннем рынке Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце мая текущего года компания EastCoal Inc завершила оформление сделки по приобретению шахты им. Менжинского.

Справка УНИАН. Компания EastCoal Inc - крупный канадский инвестор, публичная акционерная компания, зарегистрированная на фондовой бирже Торонто под индексом ECX (www.eastcoal.ca). С момента основания в 1984 году компания занималась освоением медно-золотоносных месторождений в Канаде, а с начала 2000-х приступила к реализации проектов по добыче угля.

Компания EastCoal Inc является одним из крупнейших иностранных инвесторов угольной отрасли в Украине.

В настоящее время компания реализует проект по развитию шахты «Вертикальная» (шахта им. В.Володарского) (пос. Володарск, Луганская обл.). В конце сентября 2011 г. EastCoal Inc приобрела контрольную долю в уставном капитале ООО «Интер-Инвест уголь», основным активом которого является шахта «Мария Глубокая» (шахта «Менжинская») (г. Первомайск, Луганская обл.), где ведется добыча коксующихся углей.

EastCoal Inc ожидает, что к 2016 году принадлежащие ей угольные шахты в Украине смогут ежегодно добывать около 5 млн тонн угля. Также компания высказывает заинтересованность в приобретении новых угледобывающих предприятий в Украине.