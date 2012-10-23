Львовский завод «Автопогрузчик» признан банкротом и будет ликвидирован

Хозяйственный суд Львовской области своим постановлением от 9 октября т.г. признал банкротом ЗАО «Автопогрузчик» (Львовская обл.), специализирующееся на производстве автопогрузчиков.

Об этом сообщается в объявлении, опубликованном в газете «Голос Украины» от 23 октября.

Согласно объявлению, суд начал в отношении предприятия-банкрота процедуру ликвидации, ликвидатором назначен арбитражный управляющий Игорь Боляк.

Начата продажа имущества ЗАО «Автопогрузчик».

Справка УНИАН. Львовский завод «Автопогрузчик» основан в 1948 году. В 1985-1986 годах предприятие производило по 25 тысяч автопогрузчиков в год. В 1992-1996 годах произошел резкий спад производства. В 2010 году в отношении ЗАО «Автопогрузчик» было возбуждено дело о банкротстве.