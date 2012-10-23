Енакиевский метзавод за 9 месяцев увеличил убыток на 76% - до 1,36 млрд грн

По итогам января-сентября т. г. убыток «Енакиевский металлургический завод» (ЕМЗ) составил 1,364 млрд грн, что на 591 млн грн (на 76%) больше, чем составлял убыток предприятия по итогам 9 месяцев 2011 года. Об этом сообщается в финансовом отчете ЕМЗ, опубликованном на сайте ГКЦБФР.

Согласно отчету, чистый доход ЕМЗ за 9 месяцев составил 9,945 млрд грн, что на 261 млн грн (на 2,5%) меньше, чем по итогам января-сентября прошлого года.

При этом доход предприятия от реализации продукции составил по итогам трех кварталов 15,526 млрд грн, что на 148 млн грн (на1%) больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщал УНИАН, за январь-сентябрь 2012 года ПАО «Енакиевский металлургический завод» нарастил производство проката на 9,4%, или на 177 тыс. тонн относительно аналогичного периода 2011 года - до 2,054 млн тонн.

Предприятие выплавило 2,114 млн тонн стали, что на 145 тыс. тонн, или на 7,3% больше, чем по результатам за январь-сентябрь 2011 г.

За отчетный период Енакиевский метзавод произвел 1,869 млн тонн чугуна, что на 139 тыс. тонн (на 8%) больше показателя за январь-сентябрь 2011 г.

Справка УНИАН. ПАО «ЕМЗ» является одним из мировых лидеров по производству товарной заготовки. В группу входят ПАО «Енакиевский металлургический завод» и украинско-швейцарское совместное предприятие ООО «Метален», которые осуществляют хозяйственную деятельность на одной производственной площадке и имеют единый производственный цикл. Компания производит катаную и литую заготовку, стержневой прокат, а также различные сортовые профили (балки, швеллеры, уголки и др.). «ЕМЗ» входит в Металлургический дивизион Группы «Метинвест». Енакиевский металлургический завод за 2011 г. нарастил относительно 2010 г. производство проката на 6,4% - до 2,548 млн тонн.