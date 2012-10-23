На ММК им. Ильича назначен новый финдиректор

Наблюдательный совет ПАО «Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича» назначил финансовым директором предприятия Геннадия Демидова. Об этом сообщается в объявлении предприятия, опубликованном в системе НКЦБФР.

Согласно объявлению, 23 октября на своем заседании набсовет меткомбината принял решение о переводе Г.Демидова с должности заместителя финансового директора ММК им. Ильича, которую он занимал ранее, на должность финдиректора предприятия. Срок полномочий нового финдиректора комбината установлен до 30 июня 2013 года.

Кроме того НС меткомбината назначил на должность заместителя финдиректора Никиту Богачова (также до 30 июня 2013 года), ранее занимавшего должность начальника отдела финансового планирования и анализа департамента котролинга финансовой дирекции ООО «Метинвест Холдинг».

Справка УНИАН. ММК им. Ильича входит в Металлургический дивизион Группы «Метинвест».

Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.

ММК им. Ильича за 2011 г. нарастил производство проката на 6,6% - до 5,206 млн тонн.