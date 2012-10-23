ММК им. Ильича в январе-сентябре удвоил убыток

Чистый убыток Мариупольского металлургического комбината им. Ильича по итогам января-сентября этого года увеличился в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2011 года — до 2,322 млрд грн (по итогам трех кварталов 2011 года убыток меткомбината составлял 1,147 млрд грн). Об этом сообщается в финансовом отчете меткомбината, опубликованном в системе раскрытия информации НКЦБФР.

При этом чистый доход ММК им. Ильича от реализации продукции сократился за отчетный период с 25,406 млрд грн до 18,911 млрд грн, а объемы реализации продукции в денежном выражении сократились с 27,419 млрд грн до 20,475 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, по итогам января-сентября т.г. ММК им. Ильича произвел 3,355 млн тонн металлопроката, что на 14,2%, меньше, чем за аналогичный период 2011 г.

В январе-сентябре т.г. комбинат выплавил 3,947 млн тонн стали, что на 15,5%, меньше показателя за январь-сентябрь 2011 г.

За отчетный период ММК им. Ильича произвел 3,410 млн тонн чугуна, что на 11,4% меньше по сравнению с результатами за январь-сентябрь прошлого года.

Справка УНИАН. ММК им. Ильича входит в Металлургический дивизион Группы «Метинвест».

Комбинат полного металлургического цикла производит плоский прокат и трубы из углеродистых, низколегированных и легированных сталей различного назначения: горячекатаные плиты и толстые листы, предназначенные для изготовления магистральных труб, морских судов, сосудов, работающих под давлением, мостовых конструкций, других металлоконструкций.

ММК им. Ильича за 2011 г. нарастил производство проката на 6,6% - до 5,206 млн тонн.