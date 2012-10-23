«Еврокар» за 9 месяцев увеличил производство легковых автомобилей на 51%

Крупный украинский производитель автомобилей компания «Еврокар» за девять месяцев 2012 года увеличила производство легковых автомобилей до 10 894 единиц с 7 203 машин за аналогичный период в 2011 году, сообщила УНИАН представитель компании.

Производство в сентябре 2012 года составило 1 204 «легковушки» пяти моделей Skoda, что в 2,9 раза превысило уровень производства в предыдущем месяце. По сравнению с сентябрем 2011 года производство в прошлом месяце выросло на 20%.

Производственные мощности компании позволяют производить до 100 тысяч автомобилей в год.

"Еврокар" входит в группу компаний "Атолл Холдинг" (Киев). 68,84% акций "Еврокара" принадлежат компании "Атолл Холдинг", 10% - компании Iberia Motor (Польша). До кризиса компания производила автомобили моделей Skoda, Volkswagen, Audi, SEAT, но в текущем году сосредоточилась на выпуске исключительно автомобилей Skoda.