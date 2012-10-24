«Антонов» увеличил чистую прибыль на 41%

Производитель самолетов государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) в январе-сентябре 2012 года на фоне роста выручки увеличило чистую прибыль до 201,5 млн грн со 143,3 млн грн за аналогичный период 2011 года, говорится в финансовом отчете предприятия.

Выручка за этот период выросла до 2,144 млрд грн с 1,969 млрд грн за девять месяцев прошлого года.

Чистый доход за девять месяцев 2012 года вырос до 2,109 млрд грн с 1,956 млрд грн за аналогичный период 2011 года, а валовая прибыль при этом сократилась до 492,1 млн грн с 522,6 млн грн годом ранее.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году ГП «Антонов» увеличило чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с 2010 годом – до 192,969 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Антонов» (г. Киев) создано путем присоединения ГП «Киевский авиационный завод «Авиант» к ГП «Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова» (АНТК) в июле 2009 года, а в январе 2010 года ГП «АНТК им. О.К. Антонова» было переименовано в ГП «Антонов».

АНТК им. Антонова основано в 1946 году. Среди известных самолетов, в конструкторской разработке которых в последнее время принимало участие АНТК им. Антонова, – Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 и другие.

В конце сентября руководители российской компании «Русские машины», в состав которой входит Самарский авиазавод, сообщили о намерении создать в 2013 году с ГП «Антонов» совместное предприятие.