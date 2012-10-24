Ford может закрыть завод в бельгийском Генке

Брюссель. Производитель автомобилей Ford уже в следующем году может закрыть завод по производству автомобилей Ford Mondeo в бельгийском Генке.

Как сообщает сегодня Интернет-версия бельгийской газеты Le Soir, сейчас этот вопрос решается на чрезвычайном заседании Совета директоров предприятия.

По оценкам издания, в случае закрытия без работы останутся 4,3 тыс. рабочих предприятия. Кроме того, закрытие завода коснется еще около 5 тыс. рабочих у поставщиков.

Премьер-министр Бельгии Элио Ди Рупо уже заявил о намерении провести встречу с руководством предприятия сегодня в 13:00 по местному времени.