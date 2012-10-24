Одесский припортовый завод получил 93 млн грн убытка

Одно из крупнейших химических предприятий Украины “Одесский припортовый завод” (ОПЗ) в январе-сентябре 2012 года на фоне падения выручки получило чистые убытки в размере 93,2 млн грн по сравнению с чистой прибылью в 314,5 млн грн за аналогичный период 2011 года, сообщается в финансовом отчете предприятия.

В отчете отмечается, что по итогам этого периода доход от реализации продукции завода снизился до 3,812 млрд грн с 4,021 млрд грн за аналогичный период 2011 года. Чистый доход компании сократился до 3,722 млрд грн с 3,934 млрд грн, на фоне роста себестоимости продукции до 3,619 млрд грн с 3,298 млрд грн годом ранее.

Валовая прибыль предприятия за три квартала 2012 года упала до 101,8 млн грн с 635,3 млн грн за аналогичный период 2011 года.

В начале текущего года правительство Украины утвердило финансовый план Одесского припортового завода, предусматривающий получение в 2012 году чистой прибыли на уровне 490 млн грн.

В 2011 году ОПЗ получил чистую прибыль в размере 336,133 млн грн против чистых убытков в 87,169 млн грн годом ранее.

Справка УНИАН. ОАО “Одесский припортовый завод” (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.