«Азовсталь» увеличила убыток почти в 11 раз - до 1,9 млрд грн

ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» по итогам января-сентября 2012 года увеличил чистый убыток 10,7 раза - до 1,94 млрд грн, в то время, как прошлогодний показатель составлял 180 млн грн.

Об этом сообщается в финансовом отчете "Азовстали", опубликованном на сайте НКЦБФР.

Согласно отчету, чистый доход "Азовстали" за 9 месяцев упал на 25% до 17,676 млрд грн, по сравнению с 23,662 млрд грн за январь-сентябрь 2011.

Справка УНИАН. ПАО «Металлургический комбинат «Азовсталь» - современное высокотехнологичное предприятие, производящее широкий спектр металлопродукции: слябы, сортовой и фасонный прокат, рельсы железнодорожные, рельсовые скрепления, квадратную заготовку, толстый лист, продукцию из металлургических шлаков.

Производственные мощности комбината позволяют производить в год более 5,5 млн тонн чугуна, более 6,4 млн тонн стали, в том числе конвертерной 4,4 млн тонн, более 4,4 млн тонн проката. Проектные мощности по производству рельсовых скреплений составляют 285 тыс. тонн в год, помольных шаров - 170 тыс. тонн в год.

Предприятие входит в состав Группы «Метинвест».

«Метинвест» - международная вертикально-интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий "Метинвеста" позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами Группы "Метинвест" являются Группа СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%).

«Азовсталь» за 2011 г. произвела 5,335 млн тонн проката, что на 47 тыс. тонн или на 0,9% больше, чем в 2010 г.

По итогам 2011 г. «Азовсталь» увеличила относительно 2010 г. чистый убыток более чем в 2,5 раза - до 507,5 млн грн.