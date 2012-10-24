ВМС Украины вышли на фазу завершения ремонтных работ и приема кораблей

Военно-морской флот Украины вышел на фазу завершения ремонтных работ и приема кораблей от промышленности. Как сообщается в пресс-релизе, размещенном на официальном сайте Министерства обороны Украины, об этом заявил министр обороны Украины Дмитрий Саламатин, комментируя завершение ремонта разведывательного корабля «Переяслав» Военно-морских сил Украины.

По словам Д.Саламатина, всего на сегодня в ремонте находится 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения украинского флота.

Глава оборонного ведомства отметил, что ремонт боевых кораблей, катеров и судов ВМС Украины происходит комплексно и по установленному графику и до конца текущего года ядро флота будет пополняться обновленными боевыми единицами.

По данным ВМС Украины, 2012 год стал рекордным с точки зрения ремонта боевого состава отечественного флота. «Если в предыдущие годы ремонтировались единицы, а то и ни одного боевого корабля, то в 2012 году наблюдается значительная положительная динамика в поддержании технической готовности кораблей», - отмечают в ВМС Украины.

Как сообщал УНИАН, 23 октября на Черноморском судостроительном заводе был закончен комплексный ремонт малого разведывательного корабля «Переяслав» ВМС Украины.

«Переяслав» вышел с завода, и во время перехода к пункту постоянного базирования корабль пройдет ходовые испытания с проверкой винто-рулевого комплекса.

Начальник управления эксплуатации и судоремонта командования ВМС Украины капитан 1 ранга Михаил Токарь отметил, что представители завода полностью справились с поставленными задачами. По его словам, это «первая ласточка начала военного судоремонта на мощностях Черноморского судостроительного завода, и в перспективе открываются новые возможности восстановления большинства кораблей отечественного флота».

Напомним, что в мае текущего года был проведен тендер, по результатам которого 7 июня ПАО «Черноморский судостроительный завод» заключило договоры с командованием ВМС Украины на проведение ремонтных работ четырех кораблей: малого разведывательного корабля «Переяслав», большого десантного корабля «Константин Ольшанский», ракетного корвета «Приднепровье» и среднего десантного корабля ВМС “Кировоград”. Согласно заключенным договорам, ремонт украинских военных кораблей должен быть осуществлен до конца 2012 года.

Справка УНИАН. Малый разведывательный корабль проекта 1824Б был спущен на воду в 1986 году. В ходе раздела Черноморского флота корабль был передан украинской стороне, где в 1997 г. получил новое название "Переяслав".

Разведывательный корабль "Переяслав" базируется на военно-морской базе в Очакове. С 19 июня 2012 г. корабль находился на Черноморском судостроительном заводе (г. Николаев), куда он прибыл для ремонта механической части корабля, специального оборудования и устройств.