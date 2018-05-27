Украине обещают миллионы евро за победу над «тендерной мафией»

США и Евросоюз настоятельно рекомендуют нашей стране переписать закон о госзакупках, сделав их прозрачными. Взамен - готовы возобновить программы финансовой помощи общим объемом в 200 млн евро.

Государственные закупки в Украине – предмет особого интереса и внимания. Не мудрено: на госзаказ тратится едва ли не каждая четвертая гривня ВВП. Только за первое полугодие 2012 года объем госзакупок составил без малого 280 млрд грн, а до конца года, как ожидают в Минэкономразвития и торговли, он вырастет и того больше – до 350-400 млрд грн.

Понятно, что борьба за этот колоссальный ресурс – жесткая и бескомпромиссная. А зачастую еще и подковерная. Рядовой гражданин может лишь догадываться о цели подавляющего большинства государственных конкурсов, не говоря уже о том, кто же становится победителем «тендерных гонок». Неудивительно, что в Украине, по словам премьер-министра Николая Азарова, образовался целый «прошарок кровосисей».

Зачастую постфактум мы узнаем, например, об особенностях «закупок у одного участника», когда государство не только не обязано отчитываться о проведении конкурса, оно еще, по сути, никакого конкурса не проводит, а заключает прямой договор с коммерческими структурами о поставке товара или услуги. Постфактум мы понимаем, что термин «тендерная мафия» не такой уж эфемерный, если принять во внимание, скажем, обстоятельства формирования так называемой Тендерной палаты.

Да что говорить, государственные средства на формально законных основаниях перекладываются из одного кармана в другой – как правило, хорошо знакомый и «готовый» на любое обоюдовыгодное освоение государственных капиталов, а общественность и сделать-то ничего не может.

Любопытный нюанс: Закон об осуществлении государственных закупок в новой редакции был принят в 2010 году. До этого момента государственные закупки регулировались различными законами и нормативными актами, а контролировались, как утверждают эксперты, «разнообразными тендерными палатами и межведомственными комиссиями с непонятным статусом и размытой ответственностью». И хотя закон был в конечном итоге высоко оценен экспертным сообществом, воспоминания о накале страстей вокруг принятия многострадального документа до сих пор заставляет содрогаться тех, кто находился в тот момент в «гуще событий».

В качестве поощрения за принятие правильного во многих отношениях закона Евросоюз открыл линию финансовой помощи Украине, направленной на борьбу с коррупцией и дальнейшее развитие сектора государственных финансов, включая государственные закупки.

Впрочем, уже спустя несколько месяцев Рада начала потихоньку корректировать закон. Так, летом 2010 года был принят закон, об особенностях проведения госзакупок к футбольному чемпионату Евро-2012. Закон в том числе разрешал уполномоченному органу осуществлять госзакупки "к Евро" у одного участника.

А через год, весной-летом 2011 года с преодолением вето Президента принимался закон, упрощающий проведение госзакупок, в частности, было разрешено осуществлять закупки у одного участника без согласования с уполномоченным органом в сфере закупок и вводился еще ряд "упрощений". Принятый в мае законопроект вызвал замечания у представителей Еврокомиссии и Всемирного банка. Президент ветировал его, законопроект дорабатывался совместно с представителями ВБ, и в июле того же года Рада приняла закон в более удобоваримом виде, уже с учетом замечаний Президента.

Однако, весной-летом 2012 года, пока общественность отстаивала право на родной язык, массово выказывая уважение то к русскому, то к украинскому, в Верховной раде быстро приняли сразу несколько поправок к «закупочному» Закону, разрешив целым отраслям и отдельным предприятиям использовать упрощенную схему торгов с одним участником. Начали мирно – отменили действие закона в отношении процедуры пополнения библиотечных фондов периодикой и книгами (Закон о внесении изменений в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок» от 22 февраля). Потом настал черед закупок природного газа. В апреле 2012 года Рада приняла очередную партию поправок, оговаривающую, что действие Закона «Об осуществлении государственных закупок» не распространяется на случаи, если предметом закупки является природный газ, услуги по его транспортировке (в том числе перемещения, фрахтования, страхования, слива/налива, инспекции количества и качества), распределению, поставке, хранению. В июне из сферы действия закона исключили реализацию целевых экологических инвестпроектов и предприятия ОПК. Шаг, как будто, логичный.

Но под шумок протестно-языковых настроений в стране стали происходить удивительные вещи, которые даже МЭРТ не скрывает. По данным Министерства, количество «закупок у одного участника» за первое полугодие 2012 года фактически вдвое превысило годовой (!) показатель прошлого года. В 2011 году «упрощенные» закупки составили 29,9% от общего числа торгов, а к июлю 2012 таковых было уже 54.3% - считай, каждый второй тендер. Ни тебе конкуренции, ни выбора цены, ни даже намека на привлечение как можно большего количества участников, включая представителей малого и среднего бизнеса, которые о госзакупках и помечтать-то не могут. И надо ли говорить, что к Евро-2012 многие конкурсы имели явно опосредованное отношение, а то и никакого отношения вовсе?

Такие трансформации мгновенно заставили европейских коллег усомниться в правильности избранного Украиной пути. Как только Европа увидела вал законодательных изменений, поток финансовой помощи Украине был тут же приостановлен. Страна получила лишь 31 миллион евро из 100 возможных. В финансовом смысле потеря, может, и небольшая, но в идеологическом и репутационном измерении она сродни прекращению сотрудничества с мировыми финансовыми организациями.

Впрочем, под конец года зарубежные партнеры снова активно заговорили о том, что Украина таки может рассчитывать на возобновление финансирования, в случае соблюдения определенных условий и активного движения в сторону создания прозрачной системы госзакупок.

«Мы можем говорить о 200 млн евро до конца 2013 года на реализацию нескольких проектов в секторе государственных закупок, энергетики, защиты окружающей среды, упразднения технических барьеров. Однако есть условие выделения средств – конкретные достижения в развитии обозначенных секторов и в системе управления государственными финансами», - заявил руководитель программ помощи Украине Представительства Европейского Союза в Украине Эндрю Расбаш.

«Теперь мы должны увидеть, что механизм распределения средств удобен и понятен, поскольку финансовая помощь идет непосредственно в бюджет страны и далее распределяется украинскими властями. Образно говоря, мы будем платить по результату: есть приемлемый результат – мы переводим деньги», - добавил Расбаш.

Как видим, Евросоюз застыл в ожидании конкретных шагов со стороны Украины в сторону возвращения сферы госзакупок в законодательно выверенное русло. Тем более, что, согласно действующему Закону «Об осуществлении госзакупок», с 2013 года Украина обязана начать выполнение Плана действий, подготовленного в рамках реализации Стратегии развития системы госзакупок, разработанной силами Министерства экономического развития и торговли совместно с USAID и Проектом ЕС по гармонизации сферы конкуренции и государственных закупок. Проект документа, рассчитанного на 5-7 лет (основные положения которого на днях презентовали в Киеве), уже подан на согласование в Минфин, Минюст и Представительство ЕС в Украине.

Заместитель руководителя проекта ЕС по гармонизации сферы конкуренции и государственных закупок Валентин Деревянкин отметил: «Сегодня лишь 45% государственных тендеров в стране проходит по процедуре открытых торгов. А между тем именно эта процедура должна быть базовой для системы государственных закупок, потому что только конкуренция позволит не только крупным игрокам, но и малому и среднему бизнесу прийти в эту сферу. Чем больше предприятий будет вовлечено – тем лучше», - уверен эксперт.

С этим согласен и представитель USAID Симеон А.Сагайдачный. Представляя основные положения Стратегии, он, кроме прочего, обратил особое внимание на необходимость подготовки кадров, которые могли бы на постоянной основе, а не от случая к случаю, заниматься организацией государственных закупок по максимально понятной и прозрачной схеме с привлечением как можно большего количества участников торгов.

От себя добавим, что согласно Стратегии, этапным должно стать формирование в Украине специализированных баз данных участников торгов, легкость обмена информации о них между регулирующими и контролирующими органами. При этом контроль за проведением конкурсов должен состоять не только в соблюдении всех процедур, но и в анализе эффективности закупок. А для этого предложены новые механизмы проведения торгов – электронные закупки по оговоренному перечню товаров – без бумажной волокиты и предельно прозрачные для продавца и покупателя товара или услуги, а также рамочные соглашения, предусматривающие определение сразу нескольких победителей торгов, к услугам которых можно прибегать несколько раз на протяжении определенного периода времени.

И все бы ничего, но беда в том, что все эти предложения – увы, лишь теоретические разработки. Пока они только обсуждаются. Как и когда они будут реализованы на практике (и будут ли), не берется предсказать никто.

Олеся Сафронова (УНИАН)