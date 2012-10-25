«Богдан Моторс» увеличил убыток на 83% – до 256 млн грн

«Богдан Моторс» – один из крупнейших украинских автопроизводителей – за 9 месяцев 2012 года, на фоне сокращения выручки, показал увеличение чистого убытка до 255,965 млн грн с 140,005 млн грн за аналогичный период 2011 года. Об этом компания сообщает в финансовом отчете.

В отчете отмечается, что по итогам января-сентября 2012 года доход компании уменьшился до 3,112 млрд грн с 3,370 млрд грн за аналогичный период 2011 года, а чистый доход до 2,681 млрд грн с 2,867 млрд грн. При этом валовая прибыль компании за 9 месяцев 2012 года сократилась почти вдвое – до 265,119 млн грн с 440,419 млн грн годом ранее.

Как сообщал УНИАН, корпорация «Богдан» в январе-сентябре 2012 года по сравнению с аналогичным периодом 2011 года сократила производство автотранспорта на 34,4% – до 10,743 тыс. единиц. В частности, производство легковых автомобилей за 9 месяцев 2012 года упало на 39% – до 9,66 тыс. единиц. Вместе с тем, производство автобусов и троллейбусов за указанный период выросло почти в 4 раза – до 393 единиц. Также за 9 месяцев текущего года было выпущено 689 коммерческих автомобилей, что на 66% больше аналогичного показателя прошлого года.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов. На первом этапе корпорацию контролировал Петр Порошенко, но с конца 2008 года контроль перешел в руки менеджмента «Богдана» и группы украинских банков.

В настоящее время корпорация имеет два современных завода: по производству легковых автомобилей в Черкассах мощностью 120-150 тыс. автомобилей (выпускает автомобили Lada и Hyundai, а также автомобили под собственным брендом) и автобусов и троллейбусов в Луцке мощностью 6 тыс. штук.