Госагентство экологических инвестиций согласовало с Японией использование 4 млрд грн

Государственное агентство экологических инвестиций Украины согласовало с Японией использование 3 млрд 813 грн зеленых инвестиций на реализацию ряда проектов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в пятницу, 26 октября, министр экологии и природных ресурсов Украины Эдуард Ставицкий на пресс-конференции, посвященной началу реализации проекта модернизации вагонов столичного метро за средства, полученные Киевом в качестве зеленых инвестиций в рамках положений Киотского протокола.

«Сумма в размере около 4 млрд грн - это уже согласованная цифра с японской стороной. Это уже можем констатировать как подписанные соглашения», - подчеркнул министр.

По словам Э.Ставицкого, эти средства будут использованы для реализации более 500 проектов в разных регионах Украины. Среди них проекты, касающиеся капитального ремонта социальных объектов (объекты определяли японцы), один из проектов предусматривает реконструкцию шахты в Луганской области. Также есть проект по реконструкции и развитию МДЦ «Артек» (на сумму 194 млн грн).