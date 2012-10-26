95 вагонов киевского метро будут модернизированы Крюковским ВСЗ и компанией Itochu

95 вагонов Киевского метрополитена будут комплексно модернизированы в рамках подписанного соглашения между Главным управлением транспорта и связи КГГА и ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» при участии японской компании Itochu Corporation, которая выступит партнером предприятия в реализации проекта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня председатель КГГА Александр Попов на совместной пресс-конференции с послом Японии в Украине Сакати Тоичи относительно реализации проекта комплексной модернизации вагонов метрополитена типа Е с привлечением средств в рамках целевых зеленых инвестиций (в рамках положений Киотского протокола).

По словам А.Попова, 25 октября было завершено подписание всех соответствующих соглашений для реализации проекта.

«Мы шли к этому два года. Потому что проект непростой. Сама идея связать уменьшение выбросов СО2 с темой модернизации вагонов метрополитена в Киеве сама по себе непростая. Но благодаря нашим партнерам, нашим специалистам, поддержке Министерства экологии и природных ресурсов, Национального агентства экологических инвестиций нам удалось разработать проект, который позволяет нам за счет энергосбережения и внедрения современных японских технологий получить средства «парниковых выбросов» в размере около 1 млрд грн на модернизацию вагонов метрополитена», - отметил А.Попов.

По его информации, модернизируемые вагоны выйдут на Святошинско-Броварскую линию метро, поскольку 90% подвижного состава на этой ветви – морально устаревшие вагоны серий Е, Еж та ЕМ, которые уже не производятся. По результатам комплексных испытаний, проведенных специалистами, определенно, что кузова вагонов пригодны к эксплуатации на протяжении следующих 20 лет и могут использоваться после проведения комплексной модернизации.

В вагонах будет заменено оборудование современным японским, улучшена комфортность, как вагонов, так и кабины водителя, и пр.

А.Попов обратил внимание на один из важнейших ожидаемых эффектов от проведенной модернизации – уменьшение энергопотребления модернизируемым подвижным составом на 35%.

Председатель КГГА сообщил, что соглашение предусматривает срок реализации проекта – 18 месяцев. Из них шесть месяцев отведено на испытание первого образца обновленного поезда, который должен получить подземка уже в первом квартале следующего года. Ожидается, что приблизительно в третьем квартале киевляне смогут ездить в первых модернизируемых поездах, которые выйдут на линию.

Крюковский вагоностроительный завод стал победителем проведенных открытых торгов по закупке работ по проекту модернизации. «Этот проект практически решает на 35% - мы так приблизительно посчитали - проблему модернизации и замены вагонов в нашем Киевском метрополитене. Его уникальность в том, что он в Украине является масштабным в части использования средств Киотского протокола и, по нашему мнению, перспективным для дальнейшего сотрудничества с Японией, министерством, правительством в поисках других программ», - добавил А.Попов.

Министр экологии и природных ресурсов Эдуард Ставицкий сообщил, что проект лишь начинается и будет очень мощным. «Это начало этого проекта, 95 – это первые вагоны. А в целом проект этот – мы рассчитываем на поддержку японской стороной на 185 вагонов», - сказал он.

В этом направлении, по словам Э.Ставицького, с японской стороной уже есть определенные предварительные договоренности.

Как сказал посол Японии, киевлянам понравятся новые вагоны, и ими удобно будет пользоваться. «Я верю в то, что этот проект будет способствовать дальнейшему деловому сотрудничеству, в частности, в сфере сохранения окружающей среды, энергосбережения, а также укреплению дружеских отношений между Японией и Украиной», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Киевская городская государственная администрация заключила с российской государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» («Внешэкономбанк России») меморандум о финансировании строительства метро на Троещину.