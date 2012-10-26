«Концерн Стирол» за 9 месяцев увеличил чистый убыток по МСФО почти в 8 раз

Крупнейший производитель минеральных удобрений в Украине «Концерн Стирол» по итогам января-сентября 2012 увеличил чистый убыток в 7,9 раз - до 1,689 млрд грн с 214,541 млн грн за аналогичный период 2011 года.

Об этом сообщается в финансовом отчете компании, подготовленном в соответствии с МСФО.

В отчете отмечается, что по итогам 9 месяцев 2012 года чистый доход компании по МСФО увеличился до 4,8 млрд грн с 3,614 млрд грн за аналогичный период 2011 года. На фоне увеличения себестоимости продукции до 6,015 млрд грн с 3,483 млрд грн компания зарегистрировала валовой убыток по МСФО за январь-сентябрь 2012 года в размере 1,215 млрд грн с 130,744 млн грн валовой прибыли годом ранее.

Справка УНИАН. Концерн «Стирол» (г. Горловка, Донецкая обл.) основан в 1933 году. Это крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений (поставляет на рынок 3% мирового экспорта аммиака и карбамида), полимерных материалов и изделий из них. Предприятие является единственным в Украине производителем вспенивающегося полистирола.

Концерн производит лакокрасочные материалы, неорганические кислоты и соли, биологические кормовые добавки для животноводства, лекарственные препараты.

В сентябре 2010 года концерн «Стирол» вошел в холдинг OSTCHEM Group, подконтрольный Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Таким образом, в состав холдинга OSTCHEM Group входят четыре производителя минеральных удобрений азотной группы – ОАО «Ривнеазот», ПАО «Концерн «Стирол», ЗАО «Таджиказот» в Таджикистане и АО «Нитроферт» в Эстонии.