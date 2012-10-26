«Мотор Сич» за 9 месяцев нарастила прибыль на 63,5% – до 1,42 млрд грн

Крупнейшее предприятие в Украине по производству авиационных двигателей и газотурбинных установок - «Мотор Сич» за 9 месяцев т.г. нарастил чистую прибыль на 63,5% – до 1,42 млрд грн с 869,9 млн грн за аналогичный период 2011 года. Об этом сообщается в квартальном отчете «Мотор Сич», опубликованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В то же время чистый доход предприятия за январь-сентябрь т.г. вырос на 28%, достигнув значения в 5,031 млрд грн. Валовая прибыль за отчетный период выросла на 24,4% – до 2,50 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, в январе-июне т.г. «Мотор Сич» увеличил чистый доход на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 3,1 млрд грн, а также увеличил валовой доход (выручку) от реализации на 29% – до 3,15 млрд грн. В 2011 году «Мотор Сич» увеличил чистую прибыль на 8,9% по сравнению с 2010 годом – до 1,344 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

73,29% акций ПАО «Мотор Сич» принадлежат ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (номинальный держатель, г. Киев), 14,99% – физическим лицам.