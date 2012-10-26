Янукович списал долги «Укроборонпрома»

Президент Украины Виктор Янукович подписал два закона о списании задолженности Государственного концерна «Укроборонпром».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

В частности, В.Янукович подписал принятый 6 сентября Верховной Радой Закон «О некоторых вопросах задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса – участников Государственного концерна «Укроборонпром» и обеспечении их стабильного развития».

Законом предусмотрено списать задолженность предприятий оборонно-промышленного комплекса по платежам в Пенсионный фонд Украины, Фонд социального страхования по временной потере работоспособности, Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, а также задолженность этих предприятий за теплоэнергию и природный газ, электроэнергию, водоснабжение и водоотвод и пеню, штрафные и финансовые санкции, которые начислены на эту задолженность перед субъектами ведения хозяйства, которые производят и поставляют такие услуги.

Одновременно законом предусмотрено в пределах списанной задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса списать задолженность субъектов ведении хозяйства, которые предоставляли услуги по поставкам тепловой энергии, природного газа, электрической энергии, водоснабжению и водоотводу, соответственно перед теми субъектами ведения хозяйства, которые поставляли природный газ, электроэнергию и, в частности, перед оптовыми поставщиками электроэнергии, Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» и Государственным агентством резерва Украины.

Кроме того, с целью реализации закона предусматривается внести изменения в законы «О возобновлении платежеспособности должника или признания его банкротом», «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», «Об аренде государственного и коммунального имущества», «Об управлении объектами государственной собственности», «О некоторых вопросах задолженности за потребленный природный газ и электрическую энергию» и в Хозяйственный и Бюджетный кодексы Украины.

Также В.Янукович подписал принятый 2 октября Верховной Радой Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» (относительно вопросов налогообложения предприятий оборонно-промышленного комплекса)».

Данный закон направлен на решение проблемы задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), включенных в состав Государственного концерна "Укроборонпром", в соответствии с постановлениями Кабинета министров Украины от 29 декабря 2010 года и от 31 августа 2011 года.

В соответствии с принятым законом, предлагается списать предприятиям оборонно-промышленного комплекса суммы пени, штрафных (финансовых) санкций (штрафов), в частности, по которым продолжаются процедуры административного или судебного обжалования, и реструктуризировать сроком до 60 календарных месяцев суммы налогового долга по состоянию на 1 октября 2011 года.

В соответствии с информацией, обнародованной в пояснительной записке к закону, на сегодняшний день задолженность предприятий ОПК перед госбюджетом составляет 248,6 млн грн, перед государственными целевыми фондами - 366,1 млн грн.