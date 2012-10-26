Украина сохранила производство чугуна на уровне прошлого года

Производство чугуна в Украине по итогам девяти месяцев 2012 года составило 21,425 млн тонн, практически не изменившись по сравнению с показателем 2011 года (21,51 млн тонн).

Об этом сообщается в ежемесячном отчете World Steel Association (WSA).

По информации ассоциации, за сентябрь Украина произвела 2,35 млн тонн чугуна, таким образом заняв 7 место в десятке мировых производителей. В целом, первая десятка производителей чугуна по итогам сентября 2012 года выглядит так: Китай – 52,9 млн т, Япония – 6,718 млн т, Россия – 4,382 млн т, Индия – 3,55 млн т, Южная Корея – 3,431 млн т, США – 2,68 млн т, Украина – 2,35 млн т, Германия – 2,285 млн т, Бразилия – 2,191 млн т, Тайвань – 1,06 млн т. В целом, мировое производство чугуна в сентябре 2012 г. составило 90,036 млн т, что на 0,65% выше уровня прошлого года (89,451 млн т).

Согласно данным WSA, производство чугуна в Украине за 2011 год составило 28,867 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, согласно данным World Steel Association, Украина по итогам января-сентября сохранила 10-е место в мировом рейтинге производителей стали, выплавив 25,124 млн тонн стали, что на 5,4% меньше объема производства за аналогичный период 2011 года.