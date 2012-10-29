Метинвест сменил гендиректора ИнГОКа

Наблюдательный совет ПАО «Ингулецкий горнообогатительный комбинат» (ИнГОК, г. Кривой Рог), входящего в горнорудный дивизион Группы «Метинвест», принял решение об увольнении с поста генерального директора предприятия Андрея Левицкого, занимавшего эту должность с сентября 2010 года.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР.

Согласно сообщению, набсовет назначил исполняющим обязанности гендиректора ИнГОКа Александра Герасимчука на срок до 25 декабря 2012 года.

Справка УНИАН. ПАО «Ингулецкий ГОК» специализируется на добыче и переработке железистых кварцитов Ингулецкого месторождения, расположенного в южной части Криворожского железорудного бассейна, производя два вида железорудного концентрата с содержанием железа 63,7% и 67,5%.

Производственная мощность предприятия – 14 млн тонн железорудного концентрата в год. ИнГОК использует передовые технологии флотационного обогащения, которые на сегодняшний день в Украине являются уникальными.

ИнГОК входит в горнорудный дивизион Группы «Метинвест».

«Метинвест» – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Основными акционерами «Метинвест» являются Группа СКМ (71,25%) и Смарт-Холдинг (23,75%) совместно управляющие Компанией.

ООО «Метинвест Холдинг» – управляющая компания Группы «Метинвест».

ИнГОК за 2011 г. сократил относительно 2010 г. производство железорудного концентрата на 1,9% - до 14,118 млн тонн.