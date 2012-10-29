«Сумыхимпром» за 9 месяцев увеличил чистый убыток в 11,4 раза

Производитель химической продукции «Сумыхимпром» за 9 месяцев 2012 года увеличил чистый убыток в 11,4 раза - до 128,1 млн грн, по сравнению с 11,2 млн грн за соответствующий период 2011 года.

Об этом сообщается в квартальной отчетности, размещенной на сайте НКЦБФР.

Согласно отчету, чистый доход «Сумыхимпром» за январь-сентябрь т.г. составил 1,7 млрд грн, что сравнимо с показателем в 1,69 млрд грн за тот же период 2011 года. Доход от реализации продукции за 9 месяцев 2012 вырос на 1% - до 1,82 млрд грн, сравнительно с 1,79 млрд грн за 9 месяцев 2011 года.

Как сообщал УНИАН, «Сумыхимпром» за 9 месяцев 2012 года увеличил производство (в денежном выражении) до 1 млрд 720 млн грн, что на 50 млн грн больше, чем за соответствующий период 2011 года.

В январе-июне 2012 года предприятие увеличило чистый убыток в 13,8 раза по сравнению с соответствующим периодом 2011 года – до 95,9 млн грн. За первое полугодие т.г. чистый доход предприятия вырос на 6,7% – до 1,06 млрд грн, а валовой доход (выручка) от реализации - на 6,3%, до 1,1 млрд грн.

Справка УНИАН. ПАО «Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.

100% акций ПАО «Сумыхимпром» находятся в управлении государства.

11 июля 2012 года Кабинет министров принял решение о передаче 100% акций ПАО «Государственная холдинговая компания «Титан Украины» Фонду государственного имущества для последующей продажи акций «ГАК «Титан», ЧАО «Крымский Титан» и ПАО «Сумыхимпром» и ликвидации ГХК.

«Сумыхимпром» в 2011 году уменьшило чистый убыток в 58 раз, по сравнению с 2010 годом, – до 2,6 млн грн.