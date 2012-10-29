Еврокомиссия предлагает ратифицировать соглашение с Украиной о спутниковой навигации

Брюссель. Европейская комиссия предлагает Совету ЕС ратифицировать соглашение с Украиной о сотрудничестве в сфере спутниковой навигации.

Об этом говорится в предложении на имя Совета ЕС, текст которого имеется в распоряжении УНИАН.

В пояснительной записке к предложению отмечается, что Украина имеет значительные наработки в сфере оборудования для спутниковой навигации, а также является одним из лидеров в создании и производстве ракет-носителей и компонентов для системы спутниковой навигации.

Соглашение предусматривает расширение действия Европейской геостационарной службы навигационного покрытия на территорию Украины.

В записке Комиссия уточняет, что это позволит расширить сотрудничество в таких сферах, как стандартизация, сертификация радиоспектр, промышленное сотрудничество, торговля и развитие рынка.

Сам документ был подписан сторонами 1 декабря 2005 года. Украина ратифицировала соглашение в 2007 году, однако ратификация ее странами - членами ЕС задержалась, как стало известно УНИАН, прежде всего в Ирландии и Польше.

Предусматривается, что соглашение окончательно вступит в силу после согласия Европарламента и ратификации Советом ЕС.