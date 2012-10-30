«Метинвест» назначил нового гендиректора СевГОКа

Наблюдательный совет ПАО «Северный горно-обогатительный комбинат» (СевГОК, г. Кривой Рог), входящего в горнорудный дивизион Группы «Метинвест», принял решение об увольнении Андрея Шпильки с поста генерального директора предприятия и назначении на эту должность Андрея Левицкого, ранее занимавшего должность гендиректора Ингулецкого ГОКа.

Об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР.

В сообщении так же уточняется, что А.Левицкий назначен на срок с 1 ноября 2012 года по 1 апреля 2014 года.

Как сообщал УНИАН, 29 октября набсовет ПАО «Ингулецкий горно-обогатительный комбинат» (ИнГОК, г. Кривой Рог), принял решение об увольнении с поста генерального директора предприятия Андрея Левицкого. В тот же день набсовет назначил исполняющим обязанности гендиректора ИнГОКа Александра Герасимчука на срок до 25 декабря 2012 года.

Справка УНИАН. ПАО «Северный горно-обогатительный комбинат» – одно из крупнейших горнодобывающих предприятий Европы с завершенным циклом подготовки сырья для металлургической промышленности: железорудного концентрата и окатышей. Годовая производственная мощность комбината составляет более 13,3 млн тонн железорудного концентрата и свыше 11 млн тонн окатышей.

СевГОК входит в Горнорудный дивизион Группы «Метинвест».

СевГОК за 2011 г нарастил к 2010 г. производство железорудного концентрата на 1,4% - до 14,424 млн тонн, окатышей - на 4,3% - до 10,331 млн тонн.

Согласно финансовой отчетности СевГОКа за 2011 год, его чистая прибыль составила 6,249 млрд грн.