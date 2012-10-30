Российская авиакомпания «Ангара» получила первый самолет Ан-148

Москва. Сегодня состоялась торжественная церемония передачи первого украино-российского самолета Ан-148 авиакомпании «Ангара».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российской «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК).

«Всего в рамках существующего договора до конца 2012 года Воронежский авиазавод поставит «Ангаре» три самолета Ан-148-100Е с пассажирским салоном на 75 мест экономического класса. Предполагается, что новые самолеты существенно расширят географию полетов авиакомпании как за счет маршрутов внутри России, так и за ее пределами», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках подготовки самолетов Ан-148 к эксплуатации в тяжелых погодных и климатических условиях, а также со слабо оснащенных (грунтовых) аэродромов Воронежский авиазавод выполнил дополнительный комплекс работ по подготовке машин.

Самолет оборудован собственной дверью-трапом, также была установлена дополнительная защита в нишах шасси, что позволит значительно расширить возможности по эксплуатации самолетов Ан-148 авиакомпанией «Ангара».

Авиакомпания планирует начать полеты в декабре, после получения второго и третьего самолетов. Для выполнения полетов на новых самолетах было подготовлено десять экипажей, которые прошли тренажерную и теоретическую подготовку.

«Ангара» – уже третья российская авиакомпания, в парке которой будут задействованы самолеты Ан-148, после авиакомпаний «Россия» и «Полет». Крупнейшим эксплуатантом Ан-148 в России является базирующаяся в Санкт-Петербурге авиакомпания «Россия»: в ее парке шесть таких самолетов. В ближайшее время начнутся поставки этих самолетов государственным заказчикам.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября 2011 года пресс-служба губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области сообщила, что авиакомпания «Ангара» (г. Иркутск) в течение трех лет получит в лизинг 10 украинско-российских самолетов Ан-148.

В марте ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество», дочерним предприятием ОАО «ОАК», и лизинговой компанией «Ильюшин Финанс Ко» был подписан контракт на поставку трех украинско-российских самолетов Ан-148-100Е авиакомпании «Ангара».

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/ч. Особенностью этого типа воздушных судов является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету совершать взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможным посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК им. Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.