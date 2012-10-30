Харьковский хозсуд начал процедуру банкротства завода им. Малышева

Хозяйственный суд Харьковской области возбудил 27 октября дело о банкротстве государственного предприятия "Завод им. Малышева" (Харьков).

Объявление об этом опубликовано в газете "Голос Украины" от 30 октября.

Согласно объявлению, распорядителем имущества предприятия назначен арбитражный управляющий О.Симоненко

Справка УНИАН. «Завод им. Малышева» – крупнейший производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова (ХКБМ) и Харьковским конструкторским бюро по моторостроению (ХКБМС) предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которая находится на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод им. Малышева»: тяжелая бронетехника (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники.

ГП "Завод им. Малышева" входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Объем кредиторской задолженности предприятия составляет по состоянию на 1 октября т. г. 578 млн грн.