НПО им. М.В.Фрунзе отгрузило первую партию оборудования «Газпрому»

«Сумское НПО им.М.В.Фрунзе» заканчивает первый этап отгрузки компрессоров с комплектами агрегатного оборудования для дочерней компании «Газпрома» – «Газпром добыча Уренгой». Об этом сообщается в пресс-релизе НПО им. Фрунзе, размещенном на сайте компании.

Согласно пресс-релизу, продукция предназначена для оснащения дожимной компрессорной станции (ДКС) Песцовой площади Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в Российской Федерации.

«Согласно договоренности с ООО «Газпром добыча Уренгой», реализация заказа осуществляется в два этапа. В рамках первого сумские машиностроители спроектировали, изготовили и в данное время отгружают четыре центробежных компрессора единичной мощностью 16 МВт, а также агрегатное оборудование к каждому из них. Следующим этапом предусмотрен выпуск еще четырех аналогичных комплектов. Отгрузка продукции запланирована на конец текущего года», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, специалисты Сумского НПО им. М.В.Фрунзе, которые имеют большой опыт монтажа и наладки оборудования, выполнят шефмонтажные работы на ДКС Песцовой площади. Как отмечает менеджер управления продаж НПО Александр Седько, предприятие сотрудничает с ООО «Газпром добыча Уренгой» не впервые. Поставка продукции осуществлялась, в том числе, и на Уренгойское месторождение. Сегодня там работает большое количество компрессорного оборудования торговой марки FRUNZE.

Справка УНИАН. ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе» входит в Группу компаний «Энергетический стандарт», подконтрольную Константину Григоришину и является одним из крупнейших в Европе производителей газоперекачивающих агрегатов и комплектных компрессорных станций различного назначения; широкой номенклатуры насосов, компрессоров, центрифуг, оборудования для химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, атомных электростанций.