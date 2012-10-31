Крюковский вагоностроительный завод планирует поставлять вагоны метро в Москву

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (Кременчуг, Полтавская обл.) планирует поставлять вагоны метрополитена в Москву.

Об этом УНИАН сообщил председатель наблюдательного совета предприятия Владимир Приходько.

По его словам, 23 октября в Москве прошел координационный совет, на который пригласили мировых производителей вагонов метро.

«Мы давно пытаемся выйти на их рынок и сейчас согласовываем их требования к выпускаемым вагонам. Техтребования, которые они выдали, в 2013 году не сможет никто согласовать и начать необходимый им выпуск вагонов. Они очень сложные для реализации. Мы стараемся. Думаю в 2013 году Москва проведет тендер на поставку составов метро и победителей будет несколько. Среди них и мы. Москве нужны сотни новых вагонов»,- сказал В.Приходько.

Напомним, сегодня Крюковский вагоностроительный завод поставляет составы метро для Киевского метрополитена.

***

Крюковский вагоностроительный завод планирует в ближайшие годы открыть совместное предприятие в Средней Азии

ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" (Кременчуг, Полтавская обл.) планирует в ближайшие годы открыть совместное предприятие в Средней Азии.

Об этом УНИАН сообщил председатель наблюдательного совета предприятия Владимир Приходько.

По его словам, сегодня предприятие поставляет свою продукцию в Таджикистан и Казахстан.

«Мы планируем в Средней Азии в ближайшее время открыть совместное предприятие, так как видим перспективу в таком сотрудничестве», - сказал В.Приходько.

Он отметил, что это позволит диверсифицировать рынки. При этом В.Приходько не назвал страну, в которой может быть открыто совместное предприятие.

«Скажу, что сначала мы там будем развивать совместное производство, а потом откроем совместное предприятие», - отметил председатель набсовета предприятия.

Как сообщал УНИАН, Крюковский вагоностроительный завод в текущем году планирует поставить 49 пассажирских вагонов в Казахстан и 15 - в Таджикистан.

Напомним, Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году создал совместное производство с Гомельским вагоностроительным заводом.

Справка УНИАН. ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% — до 10750 шт, а пассажирских вагонов уменьшил на 33,3% — до 28 шт.