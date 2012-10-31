Чистая прибыль ArcelorMittal за 9 месяцев сократилась в 12,5 раз

Крупнейший производитель металла, владеющий украинским предприятием «ArcelorMittal Кривой Рог», - компания ArcelorMittal по итогам января-сентября 2012 года получила чистую прибыль 261 млн долл., что в 12,5 раз меньше прошлогоднего показателя (3,263 млрд долл.). Об этом сообщается в отчете компании.

Чистый доход компании за 9 месяцев т.г. упал на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года и составил 64,9 млрд долл. За третий квартал 2012 компания получила убыток в 709 млн долл., в то время как в прошлом году прибыль компании за третий квартал составила 959 млн долл.

Чистый долг компании вырос на 1,2 млрд долл. и достиг 23,2 млрд долл.

Как сообщается в пресс-релизе ArcelorMittal, СЕО компании Лакшми Миттал объяснил негативные финансовые результаты компании замедлением деловой активности в Китае.

Справка УНИАН. Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путём слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.

После слияния производственные мощности компании составили 120 млн тонн в год.

ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

По итогам 2011 года ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» произвело 4 млн 937 тыс. тонн металлопроката, что на 470 тыс. тонн (на 8,6%) меньше, чем за 2010 год.

Выплавка стали составила 5 млн 702 тыс. тонн, что на 431 тыс. тонн (на 7%) меньше, чем за 2010 год. Выплавка чугуна на меткомбинате в 2011 году сократилась на 426 тыс. тонн (на 8%) и составила 4 млн 893 тыс. тонн.

Чистая прибыль ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» по итогам 2011 года увеличилась относительно 2010 года на 77% - до 2,1 млрд грн.