Киев благодаря BIONIC Hill получит минимум 600 млн грн налога на доходы физлиц в год - КГГА

Благодаря проекту BIONIC Hill город Киев получит 20 тысяч рабочих мест и поступления от налога на доходы физических лиц в размере, по меньшей мере, 600 млн грн в год. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Как проинформировал заместитель председателя КГГА Руслан Крамаренко, Кабинет министров Украины утвердил поданное Государственным агентством по инвестициям и управлению национальными проектами предварительное технико-экономическое обоснование национального проекта «Технополис», одной из составляющих которого стало создание инновационного парка «BIONIC Hill» в Киеве. Такое решение было принято на заседании правительства при обсуждении вопроса подготовки к реализации национального проекта «Технополис» – создания инфраструктуры инновационного развития и высоких технологий и его составляющих.

По словам Р.Крамаренко, реализация проекта «BIONIC Hill» даст возможность создать уникальную научно-производственную территорию, совмещающую инновации и бизнес.

«Благодаря этому проекту будет создано 20 тысяч новых рабочих мест, которые обеспечат рост валового регионального продукта и поступления только налога на доходы физических лиц, по меньшей мере, 3 миллиарда гривен за 5 лет. Город вместе с инвестором подписан Меморандум о сотрудничестве и графике реализации проекта, согласно которому первая очередь будет сдана в 2014 году», – отметил он.

По словам Р.Крамаренко, город гарантирует поддержку проекта BIONIC Hill и берет на себя расходы по строительству дороги до парка и проведению всех необходимых инженерных сетей. Уже сейчас городом разработан ряд программ по поддержке деятельности инкубаторов бизнеса, которые могут быть применены к этому инновационному парку. Кроме того, город обеспечит запуск специальных городских автобусов «BIONIC Hill» от ближайших станций метро.

Он отметил, что и на сегодняшний день город старается собирать молодых разработчиков и предоставлять им доступ к качественной экспертной оценке их проектов, помогает с менторством, предоставляет возможность представить свои проекты инвесторам с мировым именем. «В апреле город впервые провел международный инновационный форум «Kyiv City Open Doors», который посетили представители ведущих венчурных фондов Кремниевой долины. В рамках этого форума в декабре мы планируем провести масштабное образовательное мероприятие, в котором будут задействованы 50 лучших стартап-команд со всей Украины», – сообщил Р.Крамаренко.

Как отмечают в КГГА, сегодня украинская IT-индустрия занимает высокую позицию на мировом рынке. В рейтинге стран - разработчиков программного обеспечения она занимает 7-8 место, а по некоторым подсчетам – входит в пятерку лучших. В Украине сегодня работают 200 тысяч ІТ-специалистов и еще 15 тысяч ежегодно выпускают ведущие учебные заведения.

Как сообщал УНИАН, проект BIONIC Hill был презентован на первом киевском инновационном форуме Kyiv City Open Doors, который прошел в столице 19-20 апреля.

20 апреля КГГА подписала меморандумы о сотрудничестве с 11 американскими инвесторами, которые представляют венчурные фонды Кремниевой долины, в рамках реализации проекта по строительству инновационного парка Bionic Hill.

По словам председателя КГГА Александра Попова, проект планируется реализовать в ближайшие 2-3 года.

“Это будет проект, который имеет аналоги на примере Силиконовой долины в США или в других странах. И именно такой парк будет у нас, где современные информационные технологии могут быть использованы для того, чтобы интенсивно развивать экономику Украины”, - сказал А.Попов в интервью журналистам.

По его словам, меморандумы подписаны с компаниями, имеющими практический опыт реализации таких проектов, которые будут инвестировать средства в реализацию соответствующих проектов.

Стоимость проекта, по его информации, составляет около 1 млрд долларов.

Как сообщалось раньше, расположен Bionic Hill будет на территории бывших складов боеприпасов воинской части в Святошинском районе Киева.