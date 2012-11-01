Генеральным директором Philips в Украине назначен Кузнецов

Генеральным директором Philips в Украине назначен Максим Кузнецов, сообщили УНИАН в пресс-офисе Philips.

М.Кузнецов будет отвечать за операционную деятельность всех бизнес секторов Philips – «Потребительские товары», «Световые решения» и «Здравоохранение» в Украине, – а также за общее развитие компании. Кроме того, Кузнецов будет курировать сектора «Потребительские товары» и «Световые решения» в Закавказье и Средней Азии.

Генеральный директор Philips в России и СНГ Арьян де Йонгсте выразил уверенность, что опыт и коммерческий талант М.Кузнецова "усилят позиции компании в Украине – одном из ключевых для Philips рынков в Восточной Европе".

В свою очередь, сам М.Кузнецов отметил, «Данная позиция для меня – серьезный шаг вперед и большая честь. Мои предки из Украины – из города Каменец-Подольского – и я был внутренне готов поработать здесь. Первые впечатления от этой гостеприимной страны самые положительные!».

М.Кузнецов сменил на посту гендиректора Райнье Шлатмана.

Справка УНИАН. Royal Philips Electronics – это международная компания, работающая в индустрии здравоохранения, потребительских товаров и световых решений. Компания занимается разработкой оборудования для кардиологии, неотложной помощи и медицинского обслуживания на дому, в области энергоэффективных светотехнических решений и инновационных систем освещения, а также электробритв и средств личной гигиены, домашних и портативных систем развлечения, а также приборов и средств для ухода за полостью рта.

Штаб-квартира Philips находится в Нидерландах, компания сообщила, что в 2011 году объем продаж составил 22,6 млрд евро, а в представительствах компании работают 122 000 сотрудников в более чем в 100 странах.

Максим Кузнецов в 2000 году Университет Российской академии образования, факультет экономики и бизнеса. Прошел обучение по программе развития лидерства в Ashridge Business School (Лондон). С 2012 г. обучается на программе Executive MBA «Стратегическое управление и лидерство» в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Начинал свою карьеру с должности торгового представителя в компании Electrolux Россия. В 2005 году присоединился к команде Philips, заняв должность менеджера по работе с ключевыми клиентами. К 2011 году занял позицию Директора по продажам Philips «Потребительские товары» в России, Казахстане и Белоруссии.