В Украине производство основных видов металлопродукции сокращается

В Украине, по оперативным данным, за январь-октябрь 2012 года производство основных видов металлопродукции сократилось относительно аналогичного периода 2011 г. на 1-8%.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических заводов «Металлургпром».

За 10 месяцев метпредприятия произвели 24,256 млн тонн проката, что на 8%, или на 2,243 млн тонн меньше, чем за 10 месяцев 2011 г.

Производство готового проката сократилось на 6%, или на 1,387 млн тонн – до 22,215 млн тонн.

Производство стали за указанный период снизилось на 7% (на 1,909 млн тонн) – до 27,143 млн тонн.

Производство чугуна за январь-октябрь сократилось относительно января-октября 2011 г. на 1%, или на 343 тыс. тонн - до 23,74 млн тонн.

Производство метизов за отчетный период снизилось на 23%, или на 53 тыс. тонн – до 174 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в 2011 г. производство чугуна в Украине выросло по сравнению с 2010 г. на 6% - 28,879 млн тонн, стали – на 6% - до 34,689 млн тонн, проката - на 3% - до 31,677 млн тонн.