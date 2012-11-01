Производство ЖРС за январь-октябрь выросло на 1-3%

В Украине, по оперативным данным, за январь-октябрь 2012 г. производство основных видов железорудного сырья выросло относительно аналогичного периода 2011 г. на 1-3%, сообщили УНИАН в ассоциации металлургических предприятий «Металлургпром».

Объемы производства железной руды за 10 месяцев выросли на 1%, или на 406 тыс. тонн - до 66,616 млн тонн.

Производство железорудного концентрата увеличилось также на 1%, или на 631 тыс. тонн, - до 56,338 млн тонн.

Производство агломерата выросло на 2% (на 675 тыс. тонн) - до 35,682 млн тонн. Производство окатышей за январь-октябрь увеличилось на 3%, или 496 тыс. тонн, - до 18,689 млн тонн.

Справка УНИАН. В 2011 г. объемы производства железной руды в Украине выросли на 3% - до 79,546 млн тонн, железорудного концентрата – на 3% - до 65,91 млн тонн. Производство агломерата выросло на 6% - до 42,018 млн тонн, окатышей - на 213 тыс. тонн - до 22,355 млн тонн. Объемы экспорта железорудного сырья составили 34,557 млн тонн, что на 4,7% больше, чем за 2010 год.