«Метинвест» в 1 полугодии сократил чистую прибыль на 71% - до 334 млн долл. (обновлено)

Горно-металлургическая группа «Метинвест» в первом полугодии 2012 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 71% - до 334 млн долл., говорится в отчете компании.

Согласно сообщению, консолидированная выручка компании снизилась на 4% по сравнению с первым полугодием 2011 года - до 6,743 млрд долл., скорректированный показатель EBIDTA уменьшился на 47% - до 1,085 млрд долл. с рентабельностью 16%.

Также операционная прибыль компании уменьшилась на 61% по сравнению с первым полугодием 2011 года - до 630 млн долл.

Общий объем заемных средств по состоянию на 30 июня 2012 года составил 3,952 млрд долл., включая 2,777 млрд долл. долгосрочных и 1,175 млрд долл. краткосрочных займов, а объем денежных средств и их эквивалентов составил 713 млн долл.

При объеме производства стали на уровне 6,747 млн тонн, показавшем 8-процентное сокращение по сравнению с первым полугодием прошлого года, производство железорудного концентрата составило 18,217 млн тонн, что на 2% выше по сравнению с первым полугодием 2011 года.

Производство коксующегося угля составило 6,114 млн тонн, показав 11% рост по сравнению с первым полугодием прошлого года в результате увеличения объемов добычи коксующегося угля производственными активами группы в США.

«В первом полугодии 2012 года спрос на металлопродукцию и цены реализации находились под влиянием неустойчивой экономической ситуации. С учетом того, что отрасль в целом была подвержена такому тренду, наши финансовые показатели снизились в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», - цитирует пресс-релиз генерального директора группы «Метинвест» Игоря Сырого.

Гендиректор также отметил, что в первом полугодии 2012 года была утверждена и запущена в реализацию пересмотренная долгосрочная технологическая стратегия на ближайшие десять лет, включающая стратегические проекты, а также проекты поддержания, капитальных ремонтов и экологические программы.

По его словам, предпочтение будет отдаваться проектам с быстрым сроком окупаемости, а новые проекты будут финансироваться частично за счет выручки от уже реализованных проектов. В краткосрочной перспективе «Метинвест» планирует сосредоточиться на реализации мер, направленных на улучшение качества продукции, сокращение затрат и повышение производственной эффективности.

«В целом мы ожидаем, что вторая половина 2012 года будет оставаться сложной как для нашей группы, так и для отрасли в целом», - добавил И.Сырый.

Справка УНИАН. «Метинвест» — вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.