Производство стальных труб в Украине сократилось на 5%

В Украине, по оперативным данным, за 10 месяцев 2012 г. производство стальных труб сократилось относительно аналогичного периода 2011 г. на 5% или на 93 тыс, тонн - до 1,771 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении «Металлургпром».

Как сообщал УНИАН, за 9 месяцев производство стальных труб в Украине сократилось относительно аналогичного периода 2011 г. на 5% или на 92 тыс. тонн - до 1,592 млн тонн.

При этом за 5 месяцев т.г. производство стальных труб в Украине выросло относительно 5 месяцев 2011 г. на 5% - до 966,9 тыс. тонн. В июне производство начало сокращаться.

За 2011 г. производство стальных труб в Украине выросло относительно 2010 г. на 26% или на 454 тыс. тонн – до 2,213 млн тонн.

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