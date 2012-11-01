Компания «Суэста» возобновила добычу песка в акватории Севастополя

Севастопольское ООО «Суэста» после перерыва, связанного с участием в судебных процессах, заявило о возобновлении работ по добыче морского песка в акватории Севастополя, в том числе районе мыса Фиолент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в сообщении компании, переданном в местные СМИ.

В заявлении ООО, переданном также в прокуратуру Севастополя, отмечается, что за несколько последних месяцев в адрес группы компаний «Суэста» неоднократно выдвигались различные обвинения, однако ни одна из проверок не выявила в деятельности компании сколько-нибудь нарушений.

«Были выиграны и все судебные процессы, в которые нас втянули», - говорится в сообщении компании.

Напомним, летом прошлого года экологическая общественность и ученые Севастополя публично заявили о наносимом непоправимом ущербе экологии акватории вследствие добычи компанией «Суэста» песка в акватории Севастополя, в частности, в районе мыса Фиолент.

19 июня этого года горсовет Севастополя обратился в Севастопольскую госадминистрацию, Кабмин и Верховную Раду с просьбой принять все необходимые меры по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций на Черноморском побережье севастопольской зоны. Кроме того, было решено обратиться в Генпрокуратуру с просьбой дать поручение ускорить проведение проверки работы судов «Трофа» и «Печора».

12 сентября Севастопольский горсовет запретил добычу песка в севастопольской акватории Черного моря и решил обратиться в суд с требованием о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде добычей песка судами «Трофа» и «Печора».

В свою очередь, компания «Суэста» пыталась через суд признать незаконным решение горсовета о прекращении добычи песка в районе Фиолента.

Справка УНИАН. Основным видом деятельности Группы компаний «Суэста» является добыча и продажа морского строительного песка в Крыму, а также производство и реализация строительного бетона и растворов, изделий из бетона.

ООО «Суэста» входит в ЗАО «Южная инвестиционная компания». 27 декабря 2011 года фирма получила разрешение Государственной службы геологии и недр Украины на добычу полезных ископаемых - на использование недр, при условии соблюдения природоохранного законодательства, сроком на 10 лет. Размер определенного месторождения песка «Севастопольское-1» составляет 64 га водной глади, запасы песка здесь оцениваются в 2 млн тонн.

Мыс Фиолент с прилегающей акваторией, с 1969 года считается памятником природы местного значения. В годы независимости Украины был подтвержден статус природно-заповедной территории.