Group DF в 2013 году инвестирует до 500 млн грн в развитие северодонецкого “Азота”

Group DF, холдинговая компания украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, намерена в 2013 году инвестировать в предприятие “Северодонецкое объединение “Азот” (группа химпредприятий Ostchem) 450-500 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Д.Фирташа.

«Минимум такую сумму мы вложим только в азотную часть», - цитирует пресс-служба слова Д.Фирташа во время встречи с трудовым коллективом предприятия.

По информации пресс-службы, в 2013 году планируется продолжить инвестиционные мероприятия в цехах карбамида и аммиака. Согласно инвестиционному плану Ostchem, северодонецкий «Азот» до конца 2014 года должен увеличить мощность цеха производства карбамида М-3 до 1,6 тыс тонн в сутки с 1,2 тыс тонн. Также благодаря проведению ремонта ожидается увеличение производительности агрегата цеха аммиака 1-А до 1,7 тыс. тонн в сутки с 1,6 тыс тонн.

Кроме того, в 2013 году планируется потратить около 40 млн грн на реконструкцию цеха уксусной кислоты.

В пресс-службе напомнили, что в целом в 2013 году Group DF планирует инвестировать в собственные предприятия азотной химии - «Ривнеазот», «Стирол», Черкасский и Северодонецкий «Азот» - от 1 до 1,3 млрд грн.

При этом по итогам 2012 года объем инвестиций составит около 1 млрд грн.

Справка УНИАН. «Северодонецкое объединение «Азот» было введено в эксплуатацию в 1951 году. На «Азоте» работает около 8,7 тыс. человек. Завод является одним из ведущих предприятий химической отрасли Украины и специализируется на производстве азотных минеральных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра, калиевая и натриевая селитра), органические спирты и кислоты (уксусная кислота, метанол, формалин, спирт поливиниловый, смола карбамидоформальдегидная, товары бытовой химии, изделия из полимеров и полимерных пленок (полимерная продукция, мешки, пленка, бытовая химия), строительные товары (грунтовка, шпатлевка, краска).

Предприятие входит в группу компаний Ostсhem – управляющую компанию, которая координирует предприятия азотной химии Group DF.

Крупнейшим конечным акционером «Северодонецкого объединения «Азот» является глава Совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.