«Укроборонпром» собирается вывести завод им. Малышева из убыточного состояния в 2013 году

Государственный концерн «Укроборонпром», которому в управление был передан бронетанковый "Завод им. Малышева" (Харьков) ставит целью в 2013 году обеспечить безубыточную деятельность завода, сообщается в пресс-релизе концерна.

Согласно сообщению, процедуру банкротства, открытую в отношении завода им. Малышева» уже в седьмой раз, в концерне «Укроборонпром» рассматривают как возможность финансового оздоровления и восстановления платежеспособности предприятия. Благодаря недавно вступившим в силу законам в отношении задолженностей предприятий оборонного комплекса, заводу удалось сократить свои долги на 150 млн грн.

Как отмечается в пресс-релизе, открытая процедура банкротства в отношении завода им. Малышева играет положительную роль для концерна, так как остановлены начисления пени и штрафов на долговые обязательства завода. Также отмечается, что процесс банкротства завода никак не повлияет на его внешнеэкономические поставки.

Как отмечается в пресс-релизе, госпредприятие «Завод им. Малышева было передано в сферу управления государственного концерна «Укроборонпром» 17 ноября 2011 года из-за убыточности предприятия, основными причинами которого стали недостаточное финансирование завода по госзаказу и отсутствие стратегического менеджмента.

Завод был внесен в список объектов государственной собственности, которые не подлежат приватизации и имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Как сообщал УНИАН, 27 октября 2012 года хозяйственный суд Харьковской области возбудил дело о банкротстве государственного предприятия "Завод им. Малышева".

26 октября В.Янукович подписал Закон «О некоторых вопросах задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса – участников Государственного концерна «Укроборонпром» и обеспечении их стабильного развития», которым предусмотрено списать задолженность предприятий оборонно-промышленного комплекса по платежам в Пенсионный фонд Украины, Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности, Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины, а также задолженность этих предприятий за теплоэнергию и природный газ, электроэнергию, водоснабжение и водоотвод и пеню, штрафные и финансовые санкции, которые начислены на эту задолженность перед субъектами ведения хозяйства, которые производят и поставляют эти услуги. Также В.Янукович подписал Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины» (относительно вопросов налогообложения предприятий оборонно-промышленного комплекса)», в соответствии с которым предлагается списать предприятиям оборонно-промышленного комплекса суммы пени, штрафных (финансовых) санкций (штрафов), в частности, по которым продолжаются процедуры административного или судебного обжалования, и реструктуризировать сроком до 60 календарных месяцев суммы налогового долга по состоянию на 1 октября 2011 года.

Справка УНИАН. ГП «Завод им. Малышева» – крупнейший производитель бронетехники в Украине. В сотрудничестве с Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. Морозова и Харьковским конструкторским бюро по моторостроению предприятие выпускает современные образцы специальных гусеничных и колесных машин военного назначения, а также предлагает программы модернизации техники, которая находится на вооружении многих стран мира. Основные направления производства ГП «Завод им. Малышева»: тяжелая бронетехника (танк «Оплот», БРЕМ-84, модернизация танков Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легкая бронетехника (БТР-3У, БТР-4, БТР «ДОЗОР-Б», модернизация БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), боевые модули для легкой бронетехники.

"Завод им. Малышева" входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Объем кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 1 октября т. г. составляла 578 млн грн.