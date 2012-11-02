«Запорожсталь» в октябре увеличила производство стали на 1,9%, чугуна – на 4,4%

Металлургический комбинат «Запорожсталь» в октябре 2012 года увеличил производство стали на 1,9%, до 332,8 тыс. тонн, чугуна – на 4,4%, до 281,3 тыс. тонн по сравнению с сентябрем т.г.

Об этом сообщается в пресс-релизе предприятия.

Согласно сообщению, за отчетный период также увеличилась отгрузка проката – на 7,8%, до 284,5 тыс. тонн.

Кроме того, предприятие сообщает о повышении эффективности производства – достигнут самый низкий расход скипового кокса – 376 кг/т (в сентябре – 378 кг/т) и самый высокий показатель производства чугуна за одни номинальные сутки – 9333 т (в сентябре – 9215 т).

Как сообщал УНИАН, меткомбинат «Запорожсталь» за 9 месяцев 2012 года сократил производство проката на 3,1%, или на 76 тыс. тонн, по сравнению с 9 месяцами прошлого года – до 2,331 млн тонн. За указанный период комбинат выплавил 2,827 млн тонн стали, что на 70 тыс. тонн, или на 2,4%, меньше показателя за 9 месяцев 2011 г. Производство чугуна выросло до 2,4 млн тонн, что на 139 тыс. тонн, или на 6,1%, больше по сравнению с январем-сентябрем 2011 г.

Справка УНИАН. ПАО «Запорожсталь» работает на рынках чугуна, слябов, штаб горячекатаных рядовых и конструкционных, проката листового холоднокатаного рядового, конструкционного и др. Занимает монопольное положение на рынках серебрянки, холоднокатаных листов, тонколистового проката, жести черной, жести белой, ленты стальной холоднокатаной, гнутых профилей стальных и замкнутых холодногнутых профилей.

30 июля 2012 г. Metinvest B.V., материнская компания одноименной международной вертикально интегрированной горно-металлургической группы «Метинвест», выкупила у бизнес-группы «Индустриал» контрольный пакет акций комбината «Запорожсталь». В результате двух этапов сделки «Метинвест» вместе с группой инвесторов стал собственником 50,0032% акций комбината «Запорожсталь» (в том числе у «Метинвеста» - 49,032%, у группы инвесторов – 1%), а также ранее принадлежащих группе «Индустриал» акций в целом ряде других горно-металлургических предприятий.

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